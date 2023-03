Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Molbergen - Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Dienstag, 7. März 2023, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 8. März 2023, 8.00 Uhr, beschmierte eine bislang unbekannte Person eine Sporthalle in der Straße Hinter dem Dweracker mit Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 8. März 2023, um 18.22 Uhr, fuhr ein 37-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Emsteker Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der 61-jährige Halter ließ die Fahrt zu. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Cloppenburg - Tuning-Kontrollen (mit Bild)

Am Mittwoch, den 8. März 2023, wurden im Zeitraum von 10.00 - 18.00 Uhr im Bereich Cloppenburg im Rahmen einer länderübergreifenden Kontrollwoche zum Thema "Gegenseitige Rücksichtnahme" Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Tuning" durchgeführt.

Durch speziell geschulte Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta sind an diesem Tag insgesamt 40 Fahrzeuge mit auffälligen, baulichen Veränderungen an Karosserie, Fahrwerk oder der Bereifung kontrolliert worden. In acht Fällen mussten die Polizisten die Weiterfahrt untersagen, da die festgestellten Veränderungen das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hatten. Im weiteren Verlauf wurden die zuständigen Zulassungsstellen über die Mängel unterrichtet.

Insgesamt zeigte sich jedoch positiv, dass die überwiegende Mehrheit der kontrollierten FahrzeugführerInnen alle benötigten Abnahmen und Eintragungen vorweisen konnten.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 8. März 2023, um 9.45 Uhr, fuhren eine 45-jährige Autofahrerin aus Cappeln und eine 19-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg in dieser Reihenfolge auf der Friesoyther Straße stadtauswärts. Die 45-jährige Frau musste verkehrsbedingt halten. Dabei fuhr die hinter ihr fahrende 19-jährige Frau auf. Durch den Unfall wurden beide Frauen leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

