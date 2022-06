Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme zur Auslieferung

Weil am Rhein (ots)

Durch die Bundespolizei konnte ein 35-Jähriger festgenommen werden, der zur internationalen Fahndung zwecks Auslieferung ausgeschrieben war. Der Gesuchte wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Mittwochabend (15.06.22) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 35-Jährigen an der Palmrainbrücke in Weil am Rhein, bei der Ausreise aus Deutschland. Der 35-Jährige konnte sich lediglich mit einer mazedonischen Identitätskarte ausweisen. Die Überprüfung des mazedonischen Staatsangehörigen ergab eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund einer internationalen Fahndung durch ausländische Behörden zur Auslieferung. Der 35-Jährige wird durch Nordmazedonien aufgrund des Verdachts von illegalem Waffenbesitz gesucht. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen und nach Vorführung bei Gericht in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Da der 35-Jährige zudem nicht über die notwendigen Dokumente für Einreise und Aufenthalt verfügte wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

