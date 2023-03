Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI CLP

VEC

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Brand einer Lagerhalle

Am Samstag, gegen 14.48 Uhr, gerieten mehrere Strohballen in der Lagerhalle einer Holzhandlung in Brand. Dadurch wurde auch das Dach der Halle beschädigt. Die Feuerwehren Garrel und Bösel löschten den Brand. Der Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Garrel - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, gegen 18.42 Uhr, wurde ein 34-jähriger Garreler einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er zuvor durch eine sehr unsichere Fahrweise aufgefallen war. Im Rahmen der Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt, ein freiwilliger Test am Alcomaten ergab eine AAK von 1,25 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Samstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, kam es an der Bether Straße / Einmündung St.-Ludger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Cloppenburger übersah beim Auffahren auf die Bether Straße eine 82-jährige Cappelnerin mit ihrem Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Cappelnerin wurde leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell