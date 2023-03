Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldung aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Fahrraddiebstahl/versuchter Fahrraddiebstahl/Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht zu Sonntag, 12. März 2023 zwischen 03.30 Uhr und 03.40 Uhr, kam es in Bakum, Am Tegelkamp, zu einem Fahrraddiebstahl. Nach ersten Ermittlungen wurde eins von insgesamt drei dort abgestellten Fahrrädern entwendet. Die Täter hatten bei der Tatausführung die anderen beiden Fahrräder (Pedelecs) schon an den Fahrbandrand geschoben, offensichtlich um diese zu verladen. Dabei wurden sie offenbar durch nach Hause kommende Anwohner bemerkt und flüchteten. Bei der Flucht mit dem entwendeten Fahrrad stießen sie vermutlich gegen einen in der Hofeinfahrt geparkten Pkw, Mini, und beschädigten diesen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen, vermutlich wurden in der Tatnacht noch andere Grundstücke, in Nähe des Tatortes, betreten.

