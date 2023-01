Feuerwehr Bochum

FW-BO: Erstmeldung: Totaleinsturz eines Wohngebäudes in Bochum Linden

Bochum (ots)

Am Abend des 10. Januar 2023 kam es gegen 21:40 Uhr, vermutlich in Folge einer Explosion, zum vollständigen Einsturz eines Wohngebäudes in der Keilstraße. Zahlreiche Anwohner meldeten den lauten Knall über den Notruf der Feuerwehr Bochum. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte trafen vor Ort zunächst auf eine verletzte Person, die sich selbständig aus dem eingestürzten Haus befreien konnte. Die Person wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Bochumer Krankenhaus gebracht. In den Trümmern wird zur Stunde aber immer noch eine weitere Person vermisst. Eingesetzte Rettungshunde schlugen bei der Suche auch an mehreren Stellen an. Die Instabilität der Trümmer erschwert aber weiterhin den sicheren Zugang für die Rettungskräfte erheblich. Zur Sicherung der Trümmer wurde auch das Technische Hilfswerk Ortsverband Bochum zur Einsatzstelle alarmiert. Die Rettungsarbeiten dauern weiter an. Im Einsatzumfeld wurde an verschiedenen Stellen Gas nachgewiesen. Dies machte weitere Sicherungsmaßnahmen und die Räumung einzelner Nachbarhäuser notwendig. Das betroffenen Gebäude hingegen, verfügt nach Aussage der Stadtwerke nicht über einen eigenen Gasanschluss. Die Stadtwerke Bochum verschaffen sich aktuell an mehreren Stellen mit einem Bagger Zugang zur Gasleitung, um diese im Einsatzumfeld abzuschiebern.

Im Einsatz sind 120 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst, 20 Einsatzkräfte vom THW Bochum und 20 Einsatzkräfte von zwei Rettungshundestaffeln. Weiterhin sind die Stadtwerke Bochum, die Polizei Bochum und der Umweltservice Bochum am Einsatz beteiligt.

Weitere Meldung folgt.

