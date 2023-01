Feuerwehr Bochum

FW-BO: Zwischenbilanz Silvester 2022/2023

Erste Silvesterbilanz der Feuerwehr Bochum - Viele Brand- und Rettungsdiensteinsätze zum Jahreswechsel 2022/2023.

Im diesen Jahr durften wieder Feuerwerkskörper ohne jegliche Einschränkungen abgefeuert werden. Dadurch war der Jahreswechsel 2022/2023 aus Sicht von Feuerwehr und Rettungsdienst sehr einsatzreich. Es kam auch zu deutlich mehr Verletzungen durch Feuerwerkskörper als in den Silvesternächten mit bestehenden Verbot. Der erste Einsatz des Jahreswechsels wurde der Leitstelle um punkt 00:00 Uhr gemeldet: Eine brennende Hecke im Wattenscheider Hellweg. Unmittelbar danach wurden in kurzen Zeitabständen schwere Gesichtsverletzungen durch Feuerwerksraketen und Böller gemeldet. Die Verletzten mussten jeweils vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch mehrere parallele Kleinbrände im gesamten Stadtgebiet und einem gemeldeten B3-Wohnungsbrand um 00:07 Uhr waren teilweise sämtliche Einsatzkräfte von der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Der gemeldete Wohnungsbrand bestätigte sich, das Feuer hatte sich bereits auf die untere Etage ausgebreitet. Die Anwohner waren bei Eintreffen bereits aus dem Gebäude. Durch die Bildung von zwei Einsatzabschnitten und einen massiven Löschangriff war das Feuer um 00:51 Uhr unter Kontrolle. Eine Person wurde bei dem Einsatz verletzt. Insgesamt kam es alleine zwischen 22:00 Uhr und 02:00 Uhr zu 47 Brand- und 37 Rettungsdiensteinsätzen (im Vorjahr waren es dagegen zwischen 20:00 Uhr und 7:00 Uhr "lediglich" 54 Einsätze), aufgeteilt in 50 Rettungsdiensteinsätze und 4 Brandeinsätze.

