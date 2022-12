Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand einer Straßenbahnoberleitung

Bochum (ots)

Um 13:30 Uhr kam es zu einem Brandereignis an einer Straßenbahnoberleitung auf der Dorstener Straße. Passanten meldeten ein Feuer im Bereich einer Oberleitungsabdeckung an einer Eisenbahnunterführung. Eine einfahrende Straßenbahn kam ca. 20m vor der Einsatzstelle zum Stehen. Die eintreffenden Einsatzkräfte erdeten die Oberleitung und räumten die Straßenbahn. Anschließend konnte der Kleinbrand mit einem Strahlrohr schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr beendete den Einsatz um 14:00 Uhr und übergab die Einsatzstelle an den Betreiber der Straßenbahn.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell