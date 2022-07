POL-KA: (KA)Fischweier - Suchmaßnahmen nach vermisster Frau

Karlsruhe (ots) - Bereits am Dienstag kam es an der Auffahrt der B10 von der Starckstraße kommend zu einem Verkehrsunfall im sogenannten Reißverschlussverfahren. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Eine 35-jährige Autofahrerin fuhr gegen 7.25 Uhr mit ihrem Audi von der Starckstraße kommend auf die Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Osten. Im ...

mehr