Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Achtung vor Langfingern

Chemnitz (ots)

Am Mittwochabend den 08. Februar versuchten, auf der Strecke Leipzig- Chemnitz, fünf Jugendliche im Alter von 16-18 Jahren, das Mobiltelefon eines Reisenden zu entwenden. Dabei drängten die Täter sich zu dem Geschädigten in das Zugabteil, um an ihr Diebesgut zu gelangen. Nur durch schnelles Reagieren des Reisenden konnte dieser Diebstahl unterbunden werden. Seit Beginn dieses Jahres kam es auf dem Gebiet der Bahnanlagen im Bereich Chemnitz, zu Diebstahlshandlungen im niedrigen zweistelligen Bereich. Die Täter nutzten unter anderem auf der Bahnstrecke Zwickau - Chemnitz, das Gedränge beim Ein- und Aussteige Vorgang für ihre Zwecke aus oder lenkten ihre Opfer durch "Nach dem Weg fragen" ab, um an ihre Beute zu gelangen. Aus diesem Grund möchte die Bundespolizeiinspektion Chemnitz erneut die Reisenden sensibilisieren. Schützen Sie sich vor Taschen- und Trickdieben! Wertgegenstände, Geld und Kreditkarten sollten Sie eng am Körper tragen und am besten verschließbare Innentaschen benutzen. Handtaschen und Rucksäcke mit dem Verschluss zum Körper tragen und unter den Arm klemmen. Beim Bezahlen keine Einblicke auf die PIN gewähren. Achten Sie besonders im Gedränge auf Ihre Taschen und Wertsachen. Vorsicht, wenn jemand nahe an Sie herantritt oder Sie anrempelt. Bestehen Sie darauf, dass der für Fremde übliche Abstand eingehalten wird. Führen Sie nur so viel Geld und Zahlungskarten mit sich, wie unbedingt nötig.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell