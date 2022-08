Polizei Düren

POL-DN: Fahndungserfolg nach Öffentlichkeitsfahndung: Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Düren/Köln (ots)

Nachdem am Mittwochabend eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem bis dahin unbekannten Tatverdächtigen ausgestrahlt wurde, konnte wenige Stunden später ein 40 Jahre alter Mann in Köln vorläufig festgenommen werden. Er steht im dringenden Verdacht, am Dienstagnachmittag in einem Fahrgeschäft der Dürener Annakirmes eine chemische Substanz freigesetzt und hierdurch Personen gefährdet zu haben.

Der Zwischenfall, der sich am Dienstag gegen 17:00 Uhr ereignet hatte, wurde als versuchte gefährliche Körperverletzung sowie Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion bewertet, woraufhin eine Öffentlichkeitsfahndung ausgestrahlt wurde. Eine Vielzahl von Hinweisen ging daraufhin bei der Polizei ein, die umgehende Ermittlungen zur Folge hatten. Gegen 22:20 Uhr erschien der 40-Jährige bei einer Polizeidienststelle in Köln, gegen den sich der Tatverdacht erhärtete. Er wurde vorläufig festgenommen, die Ermittlungen dauern derzeit an.

Die öffentliche Fahndung wurde beendet. Wir bedanken uns für die Unterstützung aus der Bevölkerung und bitten darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu teilen.

