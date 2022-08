POL-DN: Pkw-Brand auf Parkplatz am Schloss Merode

Düren (ots) - Am Bahnhof in Düren hat ein aufmerksamer Bürger am Dienstag gegen 09:00 Uhr einen Fahrraddiebstahl beobachtet und gemeldet. Der 52 Jahre alte Zeuge hatte beobachtet, wie der Mann am Nordeingang des Bahnhofs mit einem Stock das Schloss eines Fahrrads öffnete. Als das Schloss aufsprang fuhr der 46-Jährige mit dem Rad davon. Der Zeuge folgte dem Tatverdächtigen mit dem Auto bis in die Alte Jülicher ...

