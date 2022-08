Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Wohnung in Düren

Düren (ots)

In der Pastor-Lüpschen-Straße in Düren wurde am Dienstag in ein Wohnhaus eingebrochen. Der 32-jährige Bewohner stellte den Einbruch am Nachmittag gegen 16:00 Uhr fest.

Der 32 Jahre alte Mann aus Düren hatte das Haus am Morgen um 06:30 Uhr verlassen. Als der 32-Jährige gegen 16:00 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass sich die Haustür schwer öffnen ließ. Grund hierfür war ein Besen, der von innen als Keil angebracht worden war. Nach ersten Erkenntnissen konnten der oder die Täter durch das Küchenfenster in das Wohnhaus gelangen. Hier durchsuchten sie mehrere Zimmer im Obergeschoss des Hauses. Laut dem 32-Jährigen entwendeten sie dabei Goldschmuck seiner Eltern. Was genau fehlt, konnte der Geschädigte nicht angeben.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum etwa Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell