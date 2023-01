Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizeiinspektion Chemnitz- Herrenloser Gegenstand am HBF-Chemnitz

Chemnitz (ots)

Am 31. Januar 2023 gegen 12:40 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Chemnitz durch die Mitarbeiter des Einkaufmarktes- Nimm`s mit- über einen herrenlosen Rucksack informiert, welcher innerhalb des Einkauf-marktes im Bereich einer Sitzecke abgestellt war. Durch die vor Ort ein-gesetzten Beamten des Bundespolizeirevier Chemnitz-HBF wurde unmittelbar die Nachsuche zum Eigentümer des Rucksacks (Fassungsver-mögen ca. 30L) veranlasst- ohne Feststellung. Ein Ausruf über die öffentliche Lautsprecheranlage des HBF verlief ebenfalls ohne weiterführende Erkenntnisse zum Eigentümer. Aufgrund der sich darstellenden Gesamtumstände wurde die Lichthalle des HBF-Chemnitz komplett für den öffentlichen Personenverkehr gesperrt und der Entschärferdienst der Bundespolizei angefordert. Mit Eintreffen der Entschärfer gegen 13:35 Uhr meldete sich auch ein 49-jähriger deutscher Staatsangehöriger gegenüber den eingesetzten Beamten und erklärte, dass seine 12-jährige Tochter den Rucksack vergesse habe- zu diesem Zeitpunkt befanden sich Vater und Tochter bereits im Zug in Richtung Leipzig. Der öffentliche Personen- und Nahverkehr (Bus und Zugverkehr) im und am Hauptbahnhof war während der gesamten Maßnahme nicht beeinträchtigt. Der Zugang zum Hauptbahnhof war für den Zeitraum von 12:40 Uhr bis 13:35 Uhr aus Richtung Dresdner Straße und über die Bahnhofstras-se möglich. Sämtliche Absperrmaßnahmen wurden um 13:35 Uhr durch die einge-setzten Beamten aufgehoben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell