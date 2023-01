Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei sucht Zeugen

Chemnitz (ots)

Am 24. Januar 2023 um 16:00 Uhr informierte die Notfallleitstelle der DB AG Leipzig die Bundespolizeiinspektion Chemnitz telefonisch über die Störung des Bahnverkehrs auf der Strecke Chemnitz- Leipzig, aufgrund einer sogenannten Rotausleuchtung. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz konnten im Zuge der Streckenabsuche feststellen, dass durch unbekannte Täter ein Signalkabel auf einer Länge von ca. 100 Metern am Bahnstreckenpunkt Chemnitz- Küchwald am Bahndamm durchtrennt wurde. Weiterhin wurden im Schnee sichtbare Schuhabdruck - und Fahrradreifenspuren gesichert. Bereits am 21. Januar 2023 kam es im gleichen Streckenbereich zum Buntmetalldiebstahl. Die Ermittlungen werden durch die Bundespolizeiinspektion Chemnitz geführt, die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt bzw. zu auffälligen Personen im Tatortbereich, welche mit Fahrrädern unterwegs waren, machen können. Unter der 0371/4615 105 nimmt die Bundespolizeiinspektion Chemnitz Hinweise entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell