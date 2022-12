Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beleidigungen und Bedrohungen für die Bitburger Polizei zu Weihnachten

Bitburg (ots)

Am zweiten Weihnachtsfeiertag zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr wurden der Polizei Bitburg Streitigkeiten zwischen zwei Personen in der Prälat-Benz-Straße in Bitburg gemeldet. Vor Ort konnte ein 25-jähriger Mann sowie eine 16-jährige Frau angetroffen werden. Beide stehen in einem persönlichen Verhältnis zueinander. Die Personen gerieten aufgrund von Unstimmigkeiten in Streit. Ein strafrechtlich relevanter Sachverhalt konnte nicht festgestellt werden. Um einer Eskalation des Streites vorzubeugen wurden die Personen durch die Beamten getrennt. Die Frau entfernte sich daraufhin. Der Mann hingegen ließ nicht von der Frau ab und bäumte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen auf. Er wurde festgehalten, um der Frau zu ermöglichen den Ort zu verlassen. Daraufhin reagiert der Mann verbal äußerst aggressiv und beleidigte zwei der eingesetzten Beamten als "Wichser" und "Arschlöcher". Darüber hinaus erniedrigte er sie verbal derb und drohte ihnen an sie "freck" zu schlagen. Nachdem der Mann durch die Beamten beruhigt werden konnte, wurde er für den Rest des Weihnachtsfestes aus der Maßnahme nach Hause entlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell