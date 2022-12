Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Zell (ots)

Am 27.12.2022 gegen 05:00 Uhr morgens kam es in der Marktstraße in Zell zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei ist ein PKW über die Marktstraße in die Straße Mittelweg eingebogen und beschädigte dabei eine Sitzgarnitur auf der rechten Fahrbahnseite. Bei dem PKW handelte es sich sehr wahrscheinlich um einen Audi A6, Baujahr 2006-2010 mit der Farbe dunkelgrün. Das Fahrzeug muss bei dem Vorgang im Bereich der Front Beschädigungen davon getragen haben, da entsprechende Fahrzeugteile vor Ort aufgefunden wurden. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Zell (Tel.:06542-98670).

