POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle

Üxheim (ots) - Im Rahmen von Nachbarschaftsbefragungen aufgrund der beiden Einbrüche in Üxheim-Leudersdorf und ÜXheim-Niederehe (die Polizeiinspektion Daun berichtete am gestrigen Tage) wurde am 25.12.2022 ein weiterer versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in ÜXheim-Niederehe bekannt. Demnach hatte sich am 01.12.2022 bereits ein bisher unbekannter Täter zu einem ...

mehr