Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus am 01.12.2022 bereits

Üxheim (ots)

Im Rahmen von Nachbarschaftsbefragungen aufgrund der beiden Einbrüche in Üxheim-Leudersdorf und ÜXheim-Niederehe (die Polizeiinspektion Daun berichtete am gestrigen Tage) wurde am 25.12.2022 ein weiterer versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in ÜXheim-Niederehe bekannt.

Demnach hatte sich am 01.12.2022 bereits ein bisher unbekannter Täter zu einem Anwesen in der Straße "Am Bahnhof" in Üxheim-Niederehe begeben und dort versucht, die Türe einzutreten.

Durch die Hauseigentümerin offenbar gestört, ließ er von seinem Vorhaben ab und entfernte sich von der Tatörtlichkeit.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell