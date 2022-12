Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Üxheim (ots)

Zu gleich zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser kam es am Heiligen Abend.

Gegen 22:45 Uhr kehrte eine 69-jährige Hausbesitzerin nach einer Abwesenheit am Nachmittag nach Hause zurück und musste feststellen, dass bisher unbekannte Täter in ihr Anwesen in der Nohner Straße in Üxheim-Niederehe eingedrungen waren. Im Inneren des Anwesens hatten die Täter nach Aufhebeln der Terrassentüre nahezu jeden Raum durchwühlt und Wertgegenstände in Form von Bargeld und Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht aktuell noch nicht fest.

Gegen 21:28 Uhr kehrte ein 58-jähriger Hausbesitzer eines Aussiedlerhofes in Üxheim-Leudersdorf nach einer nachmittäglichen Abwesenheit zurück und musste feststellen, dass bisher unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in sein Anwesen eingedrungen waren. Die Täter hatten auch hier im Inneren des Anwesens eine Vielzahl von Schränken auf der Suche nach Wertgegenständen durchsucht. Die genaue Schadenshöhe steht aktuell noch nicht fest.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

