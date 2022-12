Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf dem REWE-Markt Parkplatz in Arzfeld

Am Freitag, dem 23.12.22, zwischen 09:15 Uhr und 09:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Arzfeld zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der Verkehrsunfallverursacher entfernte nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Beim Ein- oder Ausparken aus einer Park-Box stieß der unbekannte Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug gegen einen schwarzen Audi, der dort ordnungsgemäß geparkt war. Durch die Kollision beider Fahrzeuge entstand Sachschaden an dem Audi am linksseitigen, hinteren Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm, Tel.: 06551-9420, oder per E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

