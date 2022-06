Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dachsberg: Zwei Kradfahrer fahren aufeinander

Freiburg (ots)

Die Mühlestraße in Vogelbach befuhr am Sonntag, 12.06.2022 gegen 13.30 Uhr ein 24 Jahre alter Mann mit seinem historischen Motorrad. Bei einem Hofplatz beabsichtigte er nach links abzubiegen und gab mit dem linken Arm Zeichen, da die historische RIKE/ KT-150 keinen Blinker besitzt. Dies erkannte der nachfolgende Kradfahrer auf seiner Triumph Maschine zu spät und fuhr auf den 24-Jährigen auf. Beide Kradfahrer stürzten. Der Triumph-Fahrer verletzte sich bei dem Sturz schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital nach Zürich geflogen werden. Der RIKE-Fahrer verletzte sich nur leicht und musste sich nicht ins Krankenhaus begeben. An seiner Maschine entstand augenscheinlich kein Schaden, an der Triumph rund 1000 Euro.

