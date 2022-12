Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mehrere Einsatzlagen beschäftigten die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein und der Polizeiinspektion Daun am 23.

24.12.2022 in der Stadt Gerolstein.

Gerolstein (ots)

Am 23.12.2022 waren die Polizeibeamt*innen der Polizeiwache Gerolstein und der Polizeiinspektion Daun vermehrt mit Einsatzlagen in Gerolstein beschäftigt.

>> Gerolstein - Verkehrsunfall mit Flucht<< Im Zeitraum 21.12.2022 bis 23.12.2022 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Hauptstraße in Gerolstein im Bereich der Hausnummer 103. Hier streifte er beim Vorbeifahren einen dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen und beschädigte dieses an der Fahrzeugseite. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter werden an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten.

>>Gerolstein - größerer Verkehrsunfall mitten in der Stadt<< Am 23.12.2022 gegen 12:30 Uhr befuhr eine 66-jährige Fahrzeugführerin aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen mit ihrem Fahrzeug die die Brunnenstraße in Gerolstein in Richtung Hochbrücke. Hier am Kreisverkehr mißachtete die 66-Jährige die Vorfahrt einer 56-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Gerolstein. Es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen, welcher so heftig war, dass es bei dem Fahrzeug der 56-Jährigen zu einem Achsbruch am Fahrzeug kam. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zudem wurde die 56-Jährige leicht verletzt. Der Verkehr kam aufgrund der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle glücklicherweise im Vorweihnachtstrubel nur leicht ins Stocken.

>>Gerolstein - Einbruch in einen Stand des Weihnachtsmarktes<< Im Zeitraum 22.12.2022 bis 23.12.2022 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Stand des Weihnachtsmarktes auf dem Brunnenplatz in Gerolstein, hebelten diesen auf und entwendeten aus dem Inneren mehrere hochprozentige Alkoholika, sowie ein Mischpult. Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter werden an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten.

>>Gerolstein - E-Scooter-Fahrer steht unter Betäubungsmitteleinfluss<< Am 23.12.2022 gegen 18:00 Uhr kontrollierten die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein einen 21-jährigen E-Scooter-Fahrer aus der VG Gerolstein, als er den Kyllweg in Gerolstein befuhr. Im Rahmen der Kontrolle fiel auf, dass der 21-Jährige deutlich unter dem Einfluss illegaler Betäubungsmittel stand. Bei der Durchsuchung der Person und seiner mitgeführten Sachen wurden zudem Konsumutensilien und eine geringe Menge illegaler Betäubungsmittel gefunden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und die aufgefundenen Gegenstände zwecks Vernichtung sichergestellt.

>>Gerolstein - Auseinandersetzung in der Hauptstraße endet mit verletzten Personen<< Am 24.12.2022 gegen 01:00 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten im Bereich der Hauptstraße in Gerolstein vor und in einer dortigen Shisha-Bar. Eine anfänglich verbale Auseinandersetzung endete in einem handfesten Streit, in dessen Verlauf nach bisherigem Ermittlungsstand ein 35-jähriger Tatverdächtiger aus dem Bereich der VG Gerolstein einen 17- und einen 38-jährigen Geschädigten aus dem Bereich der VG Gerolstein verletzte. Einer der Geschädigten wurde mittels eines Gegenstandes auf dem Kopf geschlagen, wodurch er kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Der zweite Geschädigte wurde mittels mehrerer Schläge traktiert und ebenfalls verletzt. Der Tatverdächtige konnte vom Tatort fliehen. Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter werden an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell