POL-PDWIL: Einsatz der Polizei anlässlich der 27. JCB-Party in Kröv

Daun (ots) - Am 09.12.2022 zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den Parkplatz am Michel-Reinecke-Platz in Daun. Hier stieß er vermutlich beim Rückwärtsfahren oder beim Rangieren gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Transporter der Marke Mercedes-Benz. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ...

