Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wohnungseinbruch an Heiligabend

Wittlich (ots)

Am Samstag, den 24.12.2022, nutzten Unbekannte im Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 22.40 Uhr die Abwesenheit der Bewohner aus, um in eine in einem Mehrfamilienhaus in der Himmeroder Straße gelegene Erdgeschosswohnung einzubrechen. Hierbei wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Zeugen, welche im oben genannten Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Himmeroder Straße beobachtet haben, werden gebeten, die Polizeiinspektion Wittlich zu kontaktieren, telefonisch unter 06571-9260 oder per Mail an piwittlich.dgl@polizei.rlp.de.

