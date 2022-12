Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Körperverletzung in der Innenstadt

Hildesheim (ots)

Alfeld (vos) - Am Abend des 21.12.2022 gegen 19.45 Uhr kam es in der Leinstraße in Alfeld in der Nähe des Restaurants Baba zu einem körperlichen Übergriff auf einen 52-jährigen Alfelder. Der Mann wurde vermutlich aus einer Gruppe Jugendlicher oder Heranwachsender heraus von wenigstens einem Täter geschlagen und dadurch leicht verletzt. Die Gruppe entfernte sich unerkannt. Die genauen Hintergründe sind noch unklar und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Möglicherweise trafen das Opfer und die Gruppe zuvor in der nahen Kaufland-Filiale aufeinander. Zeugen, die Angaben zur Tat selbst oder der Gruppe machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der 05181-9116-115 mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen.

