Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld - Am Dienstag, 20.12.2022, zwischen 06:38 Uhr und 07:20 Uhr, wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer der Außenspiegel eines abgeparkten VW Multivan beschädigt. Anschließend entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der PKW stand zur Tatzeit in einem Parkstreifen der Kaiser-Wilhelm-Straße in Richtung Eimsen. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer: 05181/91160 zu melden.

