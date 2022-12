Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sibbesse/Adenstedt - Zigarettenautomat aufgebrochen

Hildesheim (ots)

Alfeld(vos) - In der Zeit vom 20.12.2022, gegen 16 Uhr, bis zum 21.12.2022, gegen 12.30 Uhr, kam es in der Hildesheimer Straße in Adenstedt zum Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Der oder die Täter hebelten den Automaten auf und entwendeten vermutlich Bargeld und Zigaretten. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der 05181-9116-115 mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell