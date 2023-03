Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Geldbörsendiebstahl

Am Montag, 13. März 2023, 11.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 48-jährigen Frau aus ihrer Jackentasche. Sie befand sich zu dieser Zeit in einem Lebensmitteldiscounter in der Wiesenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch

In der Zeit zwischen Montag, 13. März 2023, 23.00 Uhr und Dienstag, 14. März 2023, 8.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person zwei Fenster und verschaffte sich Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Glaubensgemeinde und entwendete aus einem Opferstock Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Damme - Einbruch

In der Zeit zwischen Mittwoch, 8. März 2023, 15.30 Uhr, und Montag, 13. März 2023, 7.30 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu den Räumlichkeiten eines Rohbaus in der Straße Brücherpfad und entwendete zwei Koffer mit Rohverbindungsmaterial. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Schockanrufe

Gestern, 15. März 2023, kam es im Landkreis Vechta zu Schockanrufen. Die unbekannten Betrüger gaben am Telefon als Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus und täuschten vor, dass der Sohn oder die Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätten. Anschließend wurde eine Kaution gefordert. Gestern scheiterten die Betrüger und es kam zu keinen Geldübergaben.

Hier finden Sie Verhaltenshinweise und weitere Informationen zu dem Thema: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/

Vechta - Brand eines Müllbehälters

Am Dienstag, 14. März 2023, gegen 06.25 Uhr wurde ein qualmender Mülleimer am Bahnhof am Neuer Markt gemeldet. Dieser war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Vechta löschte unter Einsatz eines Fahrzeuges und 6 Personen den Mülleimer ab. Es entstand ein Schaden von ca. 100 Euro.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 14. März 2023, 15.35 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Oyther Straße, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 14. März 2023, um 07.16 Uhr befuhr ein 46-Jähriger aus Holdorf den Fladderweg mit einem Pkw, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 13. März 2023, zwischen 10.30 Uhr und 10.50 Uhr parkte eine 41-jährige Frau ihren Pkw auf einem Parkplatz in der Straße Im Hofe. Zwischenzeitlich wurde ihr Fahrzeug durch eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug beim Ein-/ oder Ausparken beschädigt. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Bakum - Betriebsunfall

Am Dienstag, 14. März 2023, um 15.40 Uhr, kam es in einem Betrieb für Bau- und Landmaschinen zu einem Betriebsunfall. Beim Schweißen verletzte sich ein 63-jähriger Mitarbeiter schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

