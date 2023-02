Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte schlitzen Reifen von Radlader in Apensen auf - Polizei sucht Zeugen, Dieseldiebe in Nottensdorf an der B 73, Einbruch in Horneburger KIK-Bekleidungsgeschäft

Stade (ots)

1. Unbekannte schlitzen Reifen von Radlader in Apensen auf - Polizei sucht Zeugen

Bisher unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende zwischen Samstagnachmittag, 16:30 h und Montagmorgen, 07:00 h in Apensen in der Stader Straße bei einem dort auf einem Baustellengelände abgestellten Radlader beide Hinterreifen aufgeschlitzt und so einen Sachschaden von ca. 2.200 Euro verursacht.

Die Polizei Apensen sucht jetzt Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung gemacht haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können.

Diese werden gebeten, sich unter Rufnummer 04167-699240 zu melden.

2. Dieseldiebe in Nottensdorf an der B 73

Unbekannte Dieseldeibe haben in der Zeit von Montagabend, 22:00 h bis Mittwochmorgen, 04:40 h in Nottensdorf an der Bundesstraße 73 bei einem auf dem dortigen Parkplatz abgestellten Sattelauflieger ein Loch in den Tank des Kühlaggregats gebohrt und dann daraus ca. 50 Liter Diesel abgezapft. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter 04163-828950.

3. Einbruch in Horneburger KIK-Bekleidungsgeschäft

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen kurz vor 05:00 h haben unbekannte Täter eine Nebeneingangstür zu dem KIK-Bekleidungsgeschäft im Poggenpohl in Horneburg aufgehebelt und konnten dann so in die Geschäftsräume eindringen. Was bei der anschließenden Durchsuchung erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest. Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter 04163-828950.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell