Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Maschinen, Werkezeuge und einen Rüttler vom Baustelle in Hammah, Zwei Autofahrer unter Alkohol am Steuer unterwegs

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden Maschinen, Werkezeuge und einen Rüttler vom Baustelle in Hammah

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vergangener Woche haben bisher unbekannte Täter ebenfalls in Hammah in der Straße Ostereichfeld auf einer dortigen Baustelle zwei Baucontainer aufgebrochen und dann daraus mehrere Werkzeuge und Maschinen wie MAKITA-Akku-Geräte und eine STIHL-Kettensäge sowie einen BOSCH-Laser entwendet. Der angerichtete Schaden wird hier auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen kurz vor 01:00 h in Hammah in der gleichen Straße haben Unbekannte dann einen dort abgestellten Radlader geöffnet und diesen dann gestartet. Mit der Baumaschine sind die Täter dann auf ein Nachbargrundstück gefahren und haben hier eine Rüttelplatte entwendet und diese dann auf ein passendes Transportfahrzeug aufgeladen. Der Radlader wurde anschließend in einer angrenzenden Straße abgestellt. Der entwendete Rüttler der Marke Ammann in gelb, blau und grau stellt einen Wert von ca. 4.000 Euro dar.

Ob die beiden Taten zusammenhängen und evtl. von denselben Tätern begangen wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten, bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

2. Zwei Autofahrer unter Alkohol am Steuer unterwegs

Am Freitag, den 27.01. wurde der Polizei in Harsefeld ein 30-jähriger Fahrer von Zeugen gemeldet, der offenbar unter Alkoholeinfluss mit seinem Ford Focus unterwegs sein könnte. Bei der anschließenden Kontrolle des 30-Jährigen stellten die eingesetzten Beamten dann deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Der 30-Jährige musste sich anschließend einer Blutprobe unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Auf dem Weg zur Blutprobe leistete der Betroffene dann noch Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.

Am gestrigen frühen Sonntagmorgen gegen 05:00 h ereignete sich in Bargstedt in der Harsefelder Straße ein leichter Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Harsefelder war zu der Zeit mit seinem VW-Polo unterwegs. Hier erkannte er offenbar die Einmündung Hauptstraße zu spät und fuhr geradeaus durch den Maschendrahtzaun eines dortigen Grundstücks und kam ca. 50 Meter in einem Gebüsch zum Stehen. Der Fahrer verließ dann zunächst zu Fuß den Unfallort, suchte einen Bekannten auf und kam mit diesem wieder zurück zur Unfallstelle.

Da bei ihm Alkoholbeeinflussung festgestellt wurde, wurde vor Ort ein Atemalkoholtest veranlasst. Dieser ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Der 22-Jährige musste sich anschließend einer Blutprobe unterziehen und auch sein Führerschein wurde durch die Polizei sichergestellt.

Gegen laufen jetzt Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr, Straßenverkehrsgefährdung, Verursachen eines Verkehrsunfalls mit Sachschaden und Verkehrsunfallflucht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell