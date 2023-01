Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Horneburger Polizei sucht Eigentümer von aufgefundenem Diebesgut und Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen Vormittag wurde in einem Vorgarten im Gravensteiner Weg in Horneburg diverses Material aufgefunden, das vermutlich aus einem oder mehreren Einbrüchen stammen könnte. Leider sind bei den Ermittlern noch nicht alle Tatorte bekannt, so dass die Sachen noch nicht zugeordnet werden konnten.

Um die möglichen Fälle aufklären zu können, ist die Polizei nun auf die Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen und fragt:

"Wem gehört das aufgefundene MAKITA-Werkzeug bzw. wo wurde dieses entwendet" "Gibt es möglicherweise Kameras auf Privatgrundstücken in dem Wohngebiet Gravensteiner Weg/Herbstprinzstraße und Umgebung, die den oder die mutmaßlichen Täter am 26.01. zwischen 00 h und 02:00 h aufgenommen haben?" "Wer hat sonstige Beobachtungen gemacht, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten oder kann sachdienliche Hinweise geben?"

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeinspektion Stade.

