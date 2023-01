Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Stade sucht unbekannten Unfallverursacher und Zeugen, Einbrecher werfen Eingangstür von Stader Nagelstudio mit Gullideckel ein

Stade (ots)

1. Polizei Stade sucht unbekannten Unfallverursacher und Zeugen

Am Samstag, den 21.01. ist es zwischen 11:20 h und 11:55 h in Stade in der Harburger Straße auf dem Gelände des dortigen LIDL-Parkplatzes zu einem Verkehrsunfall gekommen für den die Polizei jetzt den Verursacher und Zeugen sucht.

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken in einer Parklücke hat ein bisher unbekannter Autofahrer dabei einen danebenstehenden blauen Kia-Picanto im hinteren Bereich touchiert und beschädigt. Der so angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Ohne sich aber um die Schadenregulierung zu kümmern, ist der Verursacher anschließend davongefahren.

Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Einbrecher werfen Eingangstür von Stader Nagelstudio mit Gullideckel ein

In der vergangenen Nacht zwischen 22:00 h und 04:50 h haben unbekannte Täter in der Stader Innenstadt in der Steilen Straße mit einem Gullideckel die Scheibe der Eingangstür eines dortigen Nagelstudios eingeworfen.

Ob der oder die Täter anschließend in die Räumlichkeiten eingedrungen sind und ob dabei etwas entwendet wurde, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden dürfte sich zunächst auf über 1.000 Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell