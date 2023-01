Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden 19 Baustellenlampen in Wischhafen, Einbrecher in Buxtehuder Mehrfamilienhaus

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden 19 Baustellenlampen in Wischhafen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben bisher unbekannte Täter in Wischhafen in der Stader Straße 19 Baustellenlampen entwendet. Die Lampen waren als Sicherung der halbseitigen Fahrbahnverengung auf Absperrzäunen an einer Baustelle zur Sanierung der dortigen Fleetbrücke montiert. Während der Anzeigenaufnahme durch die Polizei aus Freiburg konnten dann 5 Lampen wieder aufgefunden werden, die restlichen 14 sind bisher verschwunden. Der angerichtete Sachschaden wird zur Zeit auf ca. 300 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Freiburg unter der Rufnummer 04779-926920.

2. Einbrecher in Buxtehuder Mehrfamilienhaus

Wie erst jetzt bemerkt und bei der Polizei angezeigt sind unbekannte Einbrecher in der Zeit zwischen Freitag, den 16.12.2022 und Donnerstag, den 26.01.2023 in Buxtehude in der Leddinstraße über das Vordach eines Mehrparteienhauses an eine Wohnung im ersten Obergeschoß gelangt und haben hier ein Fenster aufgehebelt.

Nach dem Eindringen haben die Täter dann die komplette Wohnung durchwühlt und sich anschließend auch noch Zutritt zu dem dazugehörenden Kellerabteil verschafft.

Was der oder die Einbrecher erbeuten konnten, ist derzeit noch unbekannt.

Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissairat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell