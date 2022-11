Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Zwei Alleinunfälle - Radfahrerin und Pedelec-Fahrer kollidieren mit Masten

Viersen-Süchteln (ots)

Am 09.11.2022 hat es zwei Alleinunfälle mit Radfahrenden in Süchteln gegeben. Zum einen fuhr gegen 15.30 ein 79-jähriger Krefelder mit seinem Pedelec auf der Tönsivorster Straße. Nachdem er an der Kreuzung Tönisvorster Straße / Mülhausener Straße die Tönsivorster Straße bei grün zeigender Ampel kreuzte, stieß er unmittelbar nach der Kreuzung mit seinem Lenkrad gegen einen Ampelmast. Auf Grund der Kollision stürzte der Krefelder und verletze sich hierbei schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zum anderen fuhr eine 57-jährige Viersenerin auf dem Radweg der Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Süchteln. Als die 57-Jährige sich während der Fahrt die Kapuze aufziehen wollte, kollidierte sie mit ihrem Fahrrad mit einem Laternenmast. Auf Grund dessen kam sie zu Fall. Die Viersenerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. / AM (1080)

