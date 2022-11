Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: "Dooringunfall" - Radfahrerin wird schwer verletzt

Kempen (ots)

Am Mittwoch, den 09.11.2022, fuhr gegen 08.00 Uhr eine 52-jährige Kempenerin mit ihrem Fahrrad auf der Siegfriedstraße in Richtung Kleinbahnstraße. Ein 52-jähriger Autofahrer aus Krefeld, der seinen Wagen am Fahrbahnrand geparkt hatte und ausstieg, achtete nicht auf die Radfahrerin. Die sich öffnende Tür traf die Radfahrerin, sie stürzte anschließend zu Boden. Dabei wurde sie leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Unser Tipp, damit Unfälle solcher Art nicht passieren: Öffnen Sie als Autofahrerin oder als Autofahrer stets mit der rechten Hand die Tür. Mit dem "holländischen Griff" ist es einfacher, nach hinten zu schauen. https://viersen.polizei.nrw/artikel/behalte-deine-tuer-im-griff-mit-dem-hollaendischen-griff /wg (1078)

