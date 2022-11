POL-VIE: Kempen: 57-Jähriger Autofahrer verstirbt nach Alleinunfall

Tönisvorst-Vorst (ots) - Am 08.11.2022 kam es zwischen 8:35 und 20:00 Uhr zu einen Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Hinkes-Weißhof-Straße in Vorst. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentüre auf und gelangten so in den Wohnungsbereich. Dort durchsuchten die Unbekannten sämtliche Wohnräume. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit unklar. Hinweise auf ...

mehr