Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Unfall beim Abbiegen - Rennradfahrer wird leicht verletzt

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Als eine 64-jährige Autofahrerin aus Brüggen von der Uhlandstraße in Elmpt auf die Overhetfelder Straße abbog, kollidierte sie mit einem Rennradfahrer, der auf der Overhetfelder Straße in Richtung Florianstraße unterwegs war. Gegen 16.00 Uhr hatte die Brüggenerin an der Einmündung zunächst angehalten und eine Fußgängerin passieren lassen. Als sie sich dann weiter in die Einmündung vortastete, kam es zu dem Unfall. Der 47-jährige Radfahrer aus Niederkrüchten stürzte durch die Kollision und wurde dabei leicht verletzt. Zur ambulanten Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. /wg (1079)

