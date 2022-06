Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendbericht 17.06. - 19.06.2022

Boppard (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden - Boppard

Am 17.06.2022 kam es im Kurvenbereich der L210 hinter Boppard zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Durch den Zusammenstoß kippte einer der Fahrzeuge auf die Fahrerseite. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus dem PKW befreien. Beide Fahrer wurden leicht verletzt mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Sachbeschädigung am Fahrzeug - Boppard

Am 18.06.2022 kam es auf dem Marktplatz in Boppard zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Dort wurde an einem Fahrzeug die hintere rechte Fahrzeugtür eingedellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung in Sankt Goar

Auf dem Nachhauseweg von einer privaten Feier in Sankt Goar, in der Nacht vom 18.06 auf den 19.06.2022 schlägt der Beschuldigte dem Geschädigten eine Bierflasche auf den Kopf. Der Geschädigte wird durch den Schlag leicht verletzt. Im Rahmen von Ermittlungen kann der Täter festgestellt werden. Aufgrund der Alkoholisierung des Beschuldigten erfolgte eine Blutprobenentnahme.

