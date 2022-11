Polizei Aachen

POL-AC: Einbruch in Tankstelle - Tatverdächtige flüchten

Stolberg (ots)

In der vergangenen Nacht sind unbekannte Täter in die Tankstelle zwischen Zweifall und Vicht eingebrochen.

Kurz vor 2 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei alarmiert. Er hatte mehrere Leute dabei beobachtet, wie sie in die Tankstelle in der Straße Münsterau einbrachen. Danach seien sie - laut Zeugenaussage - in den dahinterliegenden Wald verschwunden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Ob und was die Unbekannten möglicherweise gestohlen haben, ist im Moment noch unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell