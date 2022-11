Polizei Aachen

POL-AC: Schulbusunfall in der Eifel - 17 Kinder und eine Lehrerin werden verletzt

Monschau (ots)

Bei einem Busunfall im Stadtteil Konzen sind gestern Mittag (11.11.2022) insgesamt 18 Menschen leicht verletzt worden.

Der mit Schülern der dritten Klasse besetzte Schulbus war gegen kurz nach 9.30 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Grundschule unterwegs. Kurz vor dem Erreichen der Schule öffnete eine 39-jährige Autofahrerin aus Monschau, die ihren Wagen am rechten Straßenrand angehalten hatte, plötzlich die Fahrertür. Der 67-jährige Fahrer des Busses aus Nideggen konnte nicht mehr ausweichen, der Bus machte daraufhin eine Vollbremsung. Viele Fahrgäste im Bus fielen hin und verletzten sich leicht: insgesamt 17 Kinder und eine Lehrerin. 9 Kinder wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die anderen Kinder wurden den Eltern übergeben. Zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht.

In dem Bus befanden sich insgesamt 33 Kinder, zwei Lehrerinnen und der Busfahrer. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell