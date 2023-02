LPI-SHL: An Anhänger gestoßen und weitergefahren

Auengrund (ots) - Einbrecher machten sich am Donnerstag in der Zeit von 14:00 Uhr bis 21:25 Uhr an einem Wohnhaus in der Straße "Am Brandschlag" in Auengrund zu schaffen. Sie brachen ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Nachdem sie alle Zimmer durchwühlt hatten, suchten sie weiter nach Verwertbarem und begaben sich in den Kellerbereich, in welchem neben einem Waffenschrank auch ein Tresor aufgestellt ist. Die Waffen blieben unversehrt, doch ob Wertvolles aus dem ...

mehr