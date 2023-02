Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Korrektur - Kriminalpolizei ermittelt nach Fund zweier Toter in einem Wohnhaus

Barchfeld-Immelborn (ots)

Donnerstagabend wurden in einem Haus in Barchfeld-Immelborn zwei leblose Personen aufgefunden - ein 73-jähriger Mann und seine 72 Jahre alte Frau. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, jedoch kann nach derzeitigem Kenntnisstand eine Einwirkung durch dritte Personen ausgeschlossen werden. Im Laufe des 10.02.2023 erfolgt die Sektion in der Gerichtsmedizin in Jena. Es wird nachberichtet.

