LPI-SHL: Kind von Auto erfasst

Schmalkalden (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Sonntag bis Mittwoch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses "Am Walperloh" in Schmalkalden ein und entwendeten ein Fahrrad im Gesamtwert von ca. 450 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03693 591-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 ...

