Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Lager

Kevelaer-Twisteden (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag (16. Februar 2022) in einen als Lager genutzten Bunker auf dem Gelände des Traberparks an der Straße Am Auwelt eingedrungen. Sie entwendeten unter anderem mehrere Werkzeugmaschinen, rund 20 Pullover der Marke Engelbert Strauss und einen Delonghi Kaffeevollautomaten aus dem Bunker. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

