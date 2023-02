LPI-SHL: Diebstahl eines hochwertigen Waschautomaten

Suhl (ots) - Zwei Pkw-Fahrerinnen wurden am 07.02.23 gegen 08:55 Uhr bei einem Unfall in Barchfeld Höhe Marienthal leicht verletzt. Die 42jährige Fahrerin eines Pkw Skoda beabsichtigte von der Ausweichbucht Obsthof Bosse auf die L 1027 aufzufahren. Dabei übersah sie die auf der L 1027 fahrende 32jährige Hyundaifahrerin. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei ein Schaden von ca. 15 000 Euro ...

