LPI-SHL: Diebstahl von Pkw-Katalysator

Suhl (ots) - Unbekannte besprühten am Sonntag in der Zeit von 03:45 Uhr bis 04:00 Uhr mehrere Hauswände in der Straße "Hohe Röder" in Suhl. Sie brachten Schriftzüge in pinker Leuchtfarbe auf und verursachten so einen Schaden von ca. 600 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Suhler Polizei zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

