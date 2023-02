Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall im Berufsverkehr auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Am gestern Montag (06.02.2023) kam es gegen 07:25 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Überseehäfen und Debstedt zu einem Verkehrsunfall. Ein VW-Transporter und ein PKW Hyundai befuhren die BAB 27 in Richtung Cuxhaven auf dem Hauptfahrstreifen. Infolge von Unachtsamkeit fuhr der 47jährige VW-Transporter-Fahrer aus Hessen auf den vor ihn fahrenden Pkw einer 34jährigen Loxstedterin auf. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde ein weiterer Pkw Mercedes eines 29jährigen Beverstedters leicht beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro Personen wurden nicht verletzt.

