Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Starke Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr durch Liegenbleiber

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am Morgen des 06.02.2023 zwischen 07:00 Uhr bis ca. 07:40 Uhr kam es auf der BAB 27 zwischen der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde und Bremerhaven-Zentrum zu Behinderungen des Verkehrs auf der Bundesautobahn, da ein Linienbus aufgrund eines technischen Defektes auf der Standspur liegenblieb. Der Gelenkbus konnte nach ca. 30min mit Hilfe eines Servicefahrzeuges notdürftig repariert werden und wurde anschließend in eine Werkstatt verbracht. In Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen in Fahrtrichtung Cuxhaven kam es zur gleichen Zeit aufgrund eines liegengebliebenen PKW im Bereich der Verzögerungsspur zu Behinderungen des Verkehrs. Ein 60jähriger Bremerhaven blieb aufgrund eines technischen Defektes mit seinem PKW liegen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

