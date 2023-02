Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Haftbefehl nach Automatensprengung

Suhl (ots)

Zwei bis dato unbekannte Täter brachten am Montag gegen 03:30 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Rimbachstraße in Suhl zur Detonation. Durch den Knall wurde ein Zeuge auf die Tat aufmerksam und konnte zwei Männer am Automaten feststellen. Wahrscheinlich aufgeschreckt ließen die beiden schließlich vom Objekt ab und flüchteten. Im Rahmen der Fahndung der Suhler Polizei konnten beide festgestellt werden, jedoch gelang einem der beiden die Flucht mit dem Fahrrad. Der zweite Täter, ein 28-jähriger Mann, konnte hingegen vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der Ermittlungen durch die Suhler Kriminalpolizei wurde er am Dienstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und ordnete den sofortigen Vollzug an. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt.

