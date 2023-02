Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Werkzeuge aus Keller geklaut

Suhl (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit vom 31.01.2023, 17:00 Uhr, bis 06.02.2023, 17:30 Uhr, aus einem verschlossenen Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Rimbachstraße in Suhl mehrere elektrische Werkzeuge, wie Winkelschleifer, eine Stichsäge und dazugehörige Akkus. Wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

